Climatempo indica pancadas de chuva para toda noite, até mesmo com queda de granizo

publicado em 26/11/2020

De acordo com os institutos de meteorologia, as possibilidades de pancadas de chuvas, com rajadas de vento e até mesmo a aparição de granizo, são altas (Foto: Colaboração/Leitor)

O céu fechado no início desta noite em Votuporanga, aparentemente, indica a possibilidade de chuvas. É o que confirma as previsões do Cpetc (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), Climatempo e também do Ipmet (Instituto de Pesquisas Metereológicas).De acordo com os institutos de meteorologia, as possibilidades de pancadas de chuvas, com rajadas de vento e até mesmo a aparição de granizo, são altas.Para esta noite, a temperatura pode cair até 18ºC. O alerta se faz, principalmente, pelas últimas chuvas que chegaram até a cidade, causando queda de árvores e alagamentos em pontos diversos da cidade.