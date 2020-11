O homem que tem 25 anos de idade estava com um pedaço de ‘tijolo’ de cocaína e havia deixado a cadeia há cerca de um mês

publicado em 11/11/2020

O casal foi levado à Central de Flagrantes e atuado por tráfico e os acusados podem ser condenados por até 15 anos (Foto: Polícia Militar de Votuporanga)

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta terça-feira (10) um casal por tráfico de drogas no centro do município. O homem que tem 25 anos de idade estava com um pedaço de ‘tijolo’ de cocaína, ele havia deixado a cadeia há cerca de um mês pelo mesmo crime, o tráfico.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe de policiais avistou uma moto conduzida por uma mulher de 22 anos com um acompanhante. Com a aproximação da viatura, o casal demonstrou atitude suspeita e o homem que estava na garupa da moto levava algo escondido na cintura. A moto foi interceptada para abordagem dos suspeitos e com ele, foi encontrado parte de tablete de cocaína e dinheiro do tráfico. Já com a mulher, os policiais encontraram um celular e dinheiro.

Já em busca na casa dos suspeitos, a polícia apreendeu mais porções de cocaína e crack, além de objetos utilizados no preparo de porções para venda a usuários. A cocaína apreendida durante a ocorrência renderia cerca de 1,6 mil porções e o crack daria para fazer 190 porções aproximadamente.