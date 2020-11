Policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) apreenderam 75 quilos de maconha embalados com a imagem de personagem que, na série americana, produzia e vendia metanfetamina

publicado em 17/11/2020

Droga apreendida pelo Baep em Votuporanga (Foto: Divulgação/Baep)

Policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), com apoio do Canil da PM, apreenderam três pacotes de maconha, totalizando 75 quilos da droga, na manhã desta terça-feira (17) em Votuporanga.A maconha estava embalada em pacotes com a imagem do personagem Heisenberg, codinome de Walter Whiter, que na série americana Breaking Bad produzia e vendia metanfetamina.Segundo a polícia, a equipe fazia patrulhamento por Votuporanga quando deu sinal de parada para um homem em uma moto. Em vez de parar, ele acelerou e fugiu, mas foi alcançado e abordado na entrada de uma chácara.Durante a abordagem, a polícia identificou que havia pelo menos três pessoas no meio de uma plantação, com lanternas. Os PMs conseguiram abordar apenas um dos homens, os outros fugiram. Eles estavam desenterrando os pacotes de maconha.O rapaz da moto e o outro abordado na plantação foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A maconha foi levada à Central de Flagrantes de Votuporanga.*Diário da Região