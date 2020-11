Neste mês se reforça o alerta quanto à prevenção do câncer de próstata, a importância de estar com os exames em dia e os cuidados da saúde masculina

publicado em 05/11/2020

A urologista Mariana Ruch cuida de pacientes em Votuporanga na Santa Casa, no Ame e também na Casa de Saúde (Arquivo Pessoal)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brNovembro é o mês de uma das campanhas mais importantes de prevenção ao câncer e conscientização sobre doenças masculinas. Pensado nisso, como forma de conscientização, a médica urologista, Mariane Ruch, conversou com o A Cidade a respeito do ‘Novembro Azul’ e alertou sobre os cuidados, importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.É cientificamente comprovado que os homens se preocupam menos com a saúde em comparação com as mulheres. Segundo estatística da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a proporção de mulheres que consultou um médico em 2019 foi de 82% contra 69% dos homens. Daí a importância de uma campanha como o Novembro Azul.Reforçando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a ação de conscientização foi criada 2003 e, desde então, vem informando milhares de homens todos os anos sobre a doença.Mariane Ruch exerce sua função de urologista na Santa Casa de Votuporanga, no Ame e também na Casa de Saúde. De acordo com o ela, o diagnóstico precoce da doença é extremamente importante devido à probabilidade de cura ser maior, com a chance de cura em 90%. Essa porcentagem vai diminuindo e chega em torno de 30% de chance de cura, quando o diagnóstico é tardio.“A campanha ‘Novembro Azul’, visa atingir todos os homens com idade superior a 45 e 50 anos e vai até os 75 ou 80 anos. Essa é a faixa etária de maior cometimento do câncer de próstata nos homens”, esclareceu a urologista.Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil foram registrados somente nesse ano de 2020, perdendo apenas para o câncer de pele. Ainda segundo Mariana Ruch, cerca de 45 homens morrem por dia no Brasil em decorrência do câncer de próstata.“Esse ano de 2020, foi um ano bastante assustador para todos os brasileiros e para todas as pessoas do mundo por conta do coronavírus. A mortalidade pela Covid-19 no Brasil chegou a um pico bastante elevado, passando por época de que 1000 pessoas estavam morrendo por dia. Mas a mortalidade por câncer também é muito alta, pois muitas pessoas desviaram o pensamento somente para o coronavírus e deixaram de lado a saúde com relação à prevenção dos cânceres, além de outras doenças que também são muito importantes”, frisou a doutora.Segundo Mariana, o tratamento do câncer de próstata é um leque, são várias opções que inclui cirurgia de prostatéctomia radical (possuindo três formas principais de ser efetuada), radioterapia, quimioterapia, tratamento via oral e injeções que bloqueiam o crescimento do tumor.“Cada paciente é avaliado, conforme a agressividade da doença. Então se é um paciente de idade e que não pode ser submetido à cirurgia, ele vai fazer o tratamento de acordo com o que ele consegue tratar, pois o tratamento não pode ser tão agressivo a ponto de debilitar o paciente”, explicou.Dr(a). Mariana também esclarece que atualmente os homens tem se preocupado mais com a saúde. Muitos se conscientizaram e vão ao médico em decorrência da campanha ‘Novembro Azul’. “Muita gente aproveita para realizar os exames de rastreio do tumor de próstata no mês da campanha. Na correria do dia a dia, a maioria se esquece de cuidar de si próprio, o que é um grande erro”, acrescentou.A urologista ressalta que os fatores que impossibilitam os homens para os exames de prevenção e acabam afastando-os dos consultórios médicos é o medo em relação com o câncer de próstata.“Às vezes eles preferem tapar os olhos e não procurar um médico com medo do tratamento e da agressividade do tumor. A palavra câncer é uma palavra que está relacionada à morte e muita gente acha que por ter um câncer de próstata vai acabar vindo a óbito, mas não é bem isso que acontece. O tratamento leva a cura em 90% dos casos”, disse a urologista. Ela ainda ressalta que o medo deve ser quebrado e deve ser tratado precocemente.Outro fator que Mariana apresenta é o de que os pacientes evitam o consultório por receio de se expor fisicamente, pois o toque é um exame que mexe com a intimidade da sexualidade e para muitos esse é um exame constrangedor. “Nós médicos urologistas queremos oferecer ao paciente um exame respeitoso, visando ao máximo não agredir a intimidade do paciente. O exame é indolor, rápido e com o objetivo de zelar pela saúde da pessoa”, esclareceu.Já o terceiro problema relatado pela urologista são as filas, pois infelizmente no Brasil, o acesso a saúde ainda é bastante complicado e de acordo com ela, muitos pacientes ficam um ano na espera por uma consulta com o urologista. “Devido a isso, ele deve procurar o posto de saúde e solicitar esse encaminhamento de forma precoce, já que existem filas”, explicou.O período que o homem deve tomar mais cuidado com o câncer de próstata e realizar o acompanhamento rigoroso é na faixa etária dos 60 e 65 anos de idade. A hereditariedade também é outro motivo para a procura de um médico, pois se algum familiar teve o câncer de próstata, ele deve tomar um cuidado mais acentuado ainda do que as outras pessoas.“A raça negra tem um incidência mais elevada de diagnóstico de câncer de próstata do que a raça branca, então esses pacientes necessitam serem mais rigorosos no acompanhamento. Não que os outros não precisem, mas esses três motivos citados são os principais”, contou Mariana Ruch.A médica ainda frisou que a alimentação não interfere muito na incidência do câncer de próstata. “É lógico que uma alimentação boa, assim como exercício físico, qualidade de vida, não fumar, não beber, dormir bem e evitar estresse, todas essas coisas são importantes na saúde como um todo, mas não existe um alimento causador do câncer de próstata e também não tem um alimento que cura o mesmo”, explicou Mariana.Para finalizar, a médica Mariana Ruch conscientiza os homens da prevenção do câncer de próstata assim como a necessidade do homem cuidar de si mesmo e da sua saúde.“Até costumo brincar no meu consultório, que se todo homem cuidasse da sua saúde como ele cuida do seu carro, com certeza ele estaria realizando uma boa prevenção. O homem leva o carro na oficina para fazer as revisões para não fundir o motor e não ficar na estrada, então é mais ou menos assim com a nossa vida. Precisamos buscar os fatores de risco, fazer os exames de prevenção, para poder diagnosticar precocemente e evitar que o tratamento seja um tratamento mais pesado. Aquele velho ditado que é mais importante, é mais fácil prevenir do que remediar”, finalizou.