publicado em 30/11/2020

A segunda vítima, Antônio Gleriani, 76 anos, estava internado na Santa Casa de Votuporanga desde o dia do acidente, não resistiu e faleceu nesta segunda-feira (30)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Mais uma das vítimas do acidente envolvendo carro e trem, na última sexta-feira (27), em Valentim Gentil, não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira (30). O passageiro, Antonio Gleriani, 76 anos, estava internado na Santa Casa de Votuporanga desde o dia da colisão.

O óbito foi confirmado em nota pela Santa Casa, o senhor havia passado por atendimentos e até o sábado (28), seu estado era estável, pelas complicações dos ferimentos ele não resistiu.

Sua esposa, Isabel Gleriane, de 75 anos, que conduzia o veículo no momento em que colidiram com a composição, faleceu na madrugada do sábado (28), no Hospital de Base de Rio Preto.