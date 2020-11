Ao pedir um Big Mac, você ajudará o projeto “Adote um leito” do HB e HCM, para novos leitos no serviço Transplante de Medula Óssea Pediátrico

publicado em 20/11/2020

Neste sábado (21), ao comprar um ‘Big Mac’ no Mc Donald’s de Votuporanga você contribui com o HB e HCM para o tratamento de crianças com câncer (Foto: Divulgação HB)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Mc Donald’s de Votuporanga promoverá neste sábado (21), um evento beneficente em prol do HB (Hospital de Base) e HCM (Hospital da Criança e Maternidade), o conhecido ‘McDia Feliz’. Ao pedir um Big Mac, os recursos serão revertidos para o projeto ‘Adote um leito’, para o serviço de Transplante de Medula Óssea Pediátrico (TMO) do hospital.

O projeto irá utilizar o dinheiro para oferecer capacidade para oito leitos aos pacientes que necessitam realizar transplante ou reinternação hospitalar pós-transplante. Em nota, o HB explica que os leitos são essenciais no atual cenário de Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) infantojuvenil no país.

Além da unidade votuporanguense, as de Catanduva, Fernandópolis e também Rio Preto, vão participar da ação. Tudo isso por meio de uma parceria firmada entre o HB e HCM com Instituto Ronald McDonald. O evento acontece no Brasil desde 1988 e já foram arrecadados mais de R$ 300 mi revertidos para a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer.

Para o doutor João Victor Piccolo, responsável pelas unidades TMO, o projeto contribui com o tratamento e atendimento ainda mais humanizado e de excelência pela equipe médica e multiprofissional.

“Iniciativas de arrecadação de fundos são importantes, não meramente pela arrecadação, mas sim para quais fins estes valores são destinados. A campanha McDia Feliz é muito importante, pois a ação vai além de diagnósticos e captação de profissionais da saúde, existe um papel social na ajuda de famílias e uma grande contribuição no combate ao câncer infanto-juvenil”, disse ele.

