publicado em 18/11/2020

J.S.R., de 23 anos de idade, foi encaminhado em estado grave para o pronto socorro por volta das 0h20 após ser atropelado pelo trem (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

Um jovem de 23 anos foi atropelado por uma composição de trem na madrugada desta quarta-feira (18) em Votuporanga e teve as duas pernas amputadas.

J.S.R., de 23 anos de idade, foi encaminhado em estado grave para o pronto socorro por volta das 0h20 após ser atropelado pelo trem no perímetro urbano de Votuporanga.