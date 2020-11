A “mini cantora” votuporanguense participou do programa no dia 18 de outubro e no próximo domingo (29) marcará presença na repescagem

publicado em 25/11/2020

A votuporanguense Isa Brentan, participará no próximo domingo (29) da edição de repescagem do ‘Canta Comigo Teen’ (Foto: Reprodução/TV Record)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois da primeira partici pação no reality show da Record, ‘Canta Comigo Teen’, no dia 18 do mês passado,a pequena votuporanguense, Isa Bentran, de apenas 10 anos, que cantou, encantou e representou todo o interior com a música ‘Medo Bobo’, da dupla Maiara e Maraisa, participará neste domingo (29) da edição de repescagem do programa.Em sua apresentação, a menina impressionou os jurados com o talento e sua voz.Por sua pouca idade e estar confiante em palco, 81 dos 100 juízes se levantaram para Isa, que ocupou o terceiro lugar do pódio. A votuporanguense, porém,acabou perdendo a vaga para um adversário, sendo eliminada da primeira fase.Agora a cantora mirim busca uma nova vaga no programa por meio da repescagem e para tal passará pelas a regra continua a mesma: os participantes que conquistarem o maior número de votos do painel de 100 jurados garantem vaga na semifinal. Já quem surpreender os 100 jurados vai direto para a final.A torcida de Votuporanga já aguarda para ver o retorno de Isa Brentan ao palco e ansiosa pelo próximo hit que irá cantar. O programa se inicia a partir das 18h, sob a apresentação de Rodrigo Faro.