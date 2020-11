O Coco Tebei: ‘A Causa Originária’: uma dança realizada há mais de 100 anos no Pernambuco, terá espaço para a contação de sua história

publicado em 28/11/2020

O projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura 2020 (Foto: Divulgação)

Neste domingo (29), Gustavo Bombonato fará uma live inédita para contar a história e o prestígio da prática centenária da dança Coco de Tebei. No espaço de uma hora por meio de seu Facebook, estará contando toda a trajetória desta arte que está presente na cultura pernambucana.

A dança que é executada por casais, onde as mulheres cantam e os homens marcam o ritmo percussivo com os pés. Não há instrumentos musicais no Coco e este nome foi dado em Tacaratu (PE), na comunidade 'Olho D’Água' que faziam a dança com a intenção de aplainar o chão de barro de casas onde a construção está sendo finalizada.

Existem diversos tipos de Cocos e variações dentro da arte, como o Coco de roda, samba de coco, coco de zambê, coco de pareia, coco furado e coco de embolada.

O projeto é realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

