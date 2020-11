João Jordão recebeu um notebook e os vizinhos Ivanir Garcia Marcelino Lopes e Marcelo Cortez levaram bicicletas

publicado em 05/11/2020

O bairro Pozzobon demonstrou toda sua solidariedade e gratidão pela Santa Casa de Votuporanga. O sorteio deste mês da campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, contemplou moradores da Rua Leonardo Commar, que ajudam o Hospital com valores a partir de R$5 debitados na conta de água.

João Jordão recebeu um notebook e contou sua satisfação em contribuir com o Hospital. "Faz um tempo que colaboramos com a Santa Casa e eu penso que temos que auxiliar sim. Se eu não precisar é melhor ainda, mas tem muita gente que necessita dos atendimentos, por isso participar da iniciativa é importante", disse.

Os vizinhos Ivanir Garcia Marcelino Lopes e Marcelo Cortez, que também contribuem na conta de água com a Instituição, ganharam uma bicicleta cada um.

Já fez sua adesão?

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. Também temos uma equipe de Telemarketing do Hospital que liga diariamente para toda a população.

Faça sua adesão e nos ajude a salvar vidas. Essa atitude garante sorteio de um notebook todo mês! Melhor do que ganhar, é compartilhar a alegria com aqueles que são próximos. Os vizinhos, que também participam da ação, são contemplados com bicicletas.

E, no começo do ano, o grande prêmio é um carro zero quilômetro. Os vizinhos receberão notebooks. “É a nossa maneira de reconhecer aqueles que tanto fazem por nossa Instituição. A cada entrega, ficamos muito gratos por ver tantas pessoas solidárias e dispostas a fazer o bem”, disse o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Todo valor arrecadado é utilizado para a manutenção dos atendimentos. Recurso que se torna ainda mais significativo em tempos de combate ao Coronavírus. “O ano de 2020 tem sido desafiador. A COVID-19 surgiu como uma importante demanda para a Santa Casa de Votuporanga, que segue atendendo mais de 30 especialidades. Nossos números aumentam a cada dia e a campanha é a oportunidade de aumentarmos nossas receitas”, explicou o provedor.