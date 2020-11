O curso será ministrado pela Doutora em Linguísticas Marta Aparecida Broietti Henrique

publicado em 21/11/2020

(Foto: Divulgação Futura)

A Faculdade Futura de Votuporanga, pertencente ao Grupo Educacional FAVENI, realiza na próxima quinta-feira (26/11), às 10h, em seu canal do Youtube, uma live sobre técnicas de redação para o Enem.

No último mês, a Instituição lançou o CONCURSO DE REDAÇÃO FUTURA, para alunos concluintes de ensino médio (público e privado), com regras de avaliação que seguem os mesmos padrões adotados pelo ENEM. As três melhores redações serão premiadas com bolsas sendo que o 1º lugar receberá uma bolsa de 100%, o 2º lugar uma bolsa de 50% e para o 3º lugar uma bolsa com 30% , para os cursos presenciais oferecidos pela FUTURA – Administração, Ciência Contábeis, Pedagogia, Marketing, Gestão Pública, Gestão em Recursos Humanos e Logística - durante todo o período regular da graduação.

As inscrições gratuitas e on-line para o CONCURSO vão até 26 de novembro por meio do site: www.faculdadefutura.com.br.

O evento virtual contará com as valiosas dicas da Profa. Dra. Marta Aparecida Broietti Henrique, colaboradora da UNESP - Assis. Doutora em Estudos Linguísticos pela UNESP - São José do Rio Preto, mestra em Linguística e Filologia da Língua Portuguesa pela UNESP - Assis, graduada em Letras pela UEL.