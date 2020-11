São ao todo 300 vagas para cursos técnicos gratuitos e integrados ao ensino médio; as inscrições vão até 14 de dezembro

publicado em 25/11/2020

A Etec Votuporanga oferta 300 vagas para cursos técnicos, inscrições vão até 14 de dezembro por meio do site oficial do Vestibulinho (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” já está com inscrições abertas para 300 vagas em cursos técnicos gratuitos para o próximo ano letivo, dentre elas estão as disputadas matrículas para o ensino médio integrado ao técnico. Para isso os interessados farão a inscrição para o Vestibulinho e vão passar pela análise de histórico escolar, sem exame.A mudança do critério é para atender ao distanciamento social e os protocolos sanitários, o mesmo método utilizado no 2º semestre deste ano. A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online).As vagas estão distribuídas entre cursos na unidade urbana como: administração integrado ao ensino médio (35 vagas - integral), informática para internet integrado ao ensino médio (35 vagas - integral), administração (40 vagas - noturno), agrimensura (40 vagas - noturno) e informática para internet (40 vagas – noturno).Há também vagas na unidade rural que oferta: agronegócio integrado ao ensino médio (35 vagas – integral) e agropecuária integrado ao ensino médio (35 vagas – integral), além da extensão na cidade de Nhandeara que está com 40 vagas noturnas para o curso de administração.As inscrições abriram ontem e vão até o dia 14 de dezembro, às 15, por meio do site www.vestibulinhoetec.com.br.A EtecA Escola Técnica Estadual ‘Frei Arnaldo Maria de Votuporanga’, localizada na rua Ceará, vem formando profissionais por mais de 40 anos. Na última atualização do desempenho das escolas no Enem 2019, a instituição se configurou entre as primeiras do ranking da cidade, com média final de 547.28.