Chandelly Protetor, Osmair Ferrari, Serginho da Farmácia, Missionária Edinalva e Daniel David já colocaram seus nomes

publicado em 18/11/2020

Disputa pela cadeira de presidente da Câmara Municipal já tem cinco concorrentes (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAs eleições municipais terminaram no domingo, mas nos bastidores outro pleito já foi iniciado: o da presidência da Câmara Municipal para o próximo biênio (2021/2022). Cinco dos sete vereadores reeleitos já anunciaram, na primeira sessão após o resultado das urnas, que querem comandar o Legislativo no início do próximo mandato.Um dos primeiros a anunciar a candidatura foi Chandelly Protetor (Podemos), gabaritado por seus 2.521 e com a força de ter sido o vereador mais votado dessas eleições. Em outros tempos ele seria o responsável por presidir a 1ª sessão de 2021, mas com a mudança do regimento interno será Meidão (DEM), quem conduzirá a eleição da nova mesa diretora.Em entrevista à, Chandelly disse que já tem o apoio de cinco dos 15 vereadores eleitos e não irá tirar sua candidatura.Outro que segue forte no mesmo propósito é Osmair Ferrari (PSDB) e sua experiência de cinco mandatos como vereador e três de presidente da Casa, dá um peso ainda maior ao seu nome. Osmair também tem boa relação com os articulistas da campanha do prefeito eleito Jorge Seba, chegando inclusive a ser um dos mais cotados para a vaga que hoje é ocupada por Cabo Valter.Serginho da Farmácia (MDB), por sua vez, também briga pelo cargo e tem ao seu lado sua expressiva votação (o terceiro mais votado do pleito), além de sua experiência de três mandatos. Nos bastidores ele já articula para trazer apoiadores.Missionária Edinalva Azevedo (DEM) é outra que não esconde suas pretensões de assumir a presidência da Casa em 2021. A primeira mulher reeleita da história para o Legislativo já tem esse fator de representatividade ao seu lado, além de poder ganhar a simpatia das outras duas mulheres, Jezebel Silva (Podemos) e Sueli Friósi (PTB), que terá ao seu lado na Câmara.Do mesmo partido que Serginho, Daniel David (MDB) também quer assumir a cadeira principal da mesa diretora. Ele, que é o atual primeiro secretário, já tem muito conhecimento dos trâmites e bom relacionamento com os demais vereadores, o que pode pesar a seu favor.EleiçãoDe acordo com o regimento interno da Câmara, a eleição da Mesa é feita por votação aberta, cargo por cargo, na ordem de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário, tendo direito a votar e a serem votados todos os vereadores, e a chamada feita por ordem alfabética. Os membros da Mesa serão eleitos por votos da maioria simples, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara.BenefíciosAlém de ser o representante legal da Câmara nas suas relações externas, o presidente do Legislativo Municipal também é o substituto legal em caso de afastamento ou cassação do prefeito e vice, além de ter direito a um acréscimo de 60% em seu subsídio (salário).