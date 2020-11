Andréa Izabel da Silva Thomé esteve ontem na Cidade FM para falar sobre as oportunidades e riscos que a data oferece

publicado em 26/11/2020

Diretora do Procon dá dicas para evitar que a Black Friday se torne uma “Black Fraude” (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Na sexta-feira(27), em Votuporanga e todo o Brasil, acontecerá a Black Friday, data muito aguardada pelos consumidores pelos grandes descontos e promoções atrativas no comércio. No entanto, é preciso ficar atento e não se deixar levar pela emoção, é o que orienta a diretora do Procon de Votuporanga, Andréa Izabel da Silva Thomé.

Andréa esteve ontem na Cidade FM para falar sobre o dia, as oportunidades de bons negócios e os riscos de cair na chamada “Black Fraude”, como já é conhecida a promoção na internet.

“Uma das primeiras reclamações no ranking é justamente a maquiagem de preço. Ao contrário dos EUA, onde a oferta é cumprida, aqui no Brasil nós passamos vários anos onde eles não entenderam a lógica do que realmente significa a Black Friday. É uma oportunidade, evidentemente, de você escoar o seu estoque, mas hoje em dia o consumidor brasileiro passou também a entender os seus direitos, então não pode ser apenas uma data para atrair consumidores, fazer um chamariz, a responsabilidade do fornecedor tem que ser muito forte, pois, nessa época de pandemia é que ele vai conseguir fidelizar o seu cliente, pois é a grande oportunidade que a empresa tem de mostrar para os seus clientes que não quer os enganar”, disse ela.

A defensora do direito do consumidor disse ainda que é importante pesquisar bem sobre os produtos e documentar quando for flagrada alguma situação de maquiagem de preço.

“O consumidor consciente já sabe o que precisa comprar e está monitorando os preços há algumas semanas e se ela não fez, hoje em dia já existem sites de buscas que mostram esses preços, como o Buscapé, Bom de Faro, Zoon, temos vários e essa é a ferramenta que o consumidor vai usar para detectar a maquiagem e uma vez detectada é importante que ele print todas as telas que podem ajudar a caracterizar a maquiagem de preço e, consequentemente, amparar uma reclamação junto ao Procon”, completou.

Andréa também destacou a importância de se pesquisar a idoneidade da empresa ou site onde a compra será realizada para evitar possíveis golpes.

“No www.procon.sp.gov.br nós temos uma aba com bastante destaque de ‘evite esses sites’. São mais de 150 sites que não respondem as reclamações do Procon, portanto empresas não idôneas é de suma importância o consumidor não se ater apenas a questão do preço, mas também fazer pesquisas de idoneidade, de histórico do site que ele vai efetuar a compra. É importante que o consumidor verifique isso, pois o número de reclamações relacionadas a golpes explode em época de Black Friday, pois estelionatários também aproveitam essa oportunidade”, afirmou.

Se mesmo seguindo todos os cuidados algum consumidor se sentir lesado o órgão montou um esquema especial para receber as reclamações.