Comerciantes do setor agora podem trabalhar por dez horas ininterruptas, desde que sigam as restrições quanto às aglomerações

publicado em 25/11/2020

Bares e restaurantes poderão ficar abertos após as 22h, porém, com restrições quanto aglomerações (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial de sexta-feira (20) um Decreto Municipal que autoriza o atendimento presencial por dez horas diárias, em todos os setores da economia. A medida chegou a gerar dúvidas com relação as limitações do Plano São Paulo, que só permite a abertura de bares e restaurantes até as 22h, mas foi esclarecida ontem por Edison Marco Caporalin, que está respondendo pela Secretaria Municipal de Governo.Segundo ele, no novo decreto permaneceu somente o tempo, então cada comerciante tem que se adequar para que não haja aglomerações.“Não podemos esquecer que estamos no meio de uma pandemia e que eventuais reclamações, perturbações e excessos vão ser penalizadas. A gente pede para que haja um bom senso e que permanência não se estenda pela madrugada. Ela tem que ficar em um período que esteja dentro dos limites da quarentena e da pandemia”, explicou Edison em entrevista ao A Cidade.O decreto atende a uma demanda dos comerciantes da área que chegaram a se reunir com representantes do Executivo Municipal na semana passada. A principal reclamação era em relação as autuações de estabelecimentos que passavam alguns minutos das 22h, enquanto em cidades da região casas de shows estariam abrindo até o amanhecer.Votuporanga está na fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica desde o dia 9 de outubro. Uma nova atualização deve ser feita no próximo dia 30 e a expectativa é de que a região avance para a fase verde.