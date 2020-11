Medida, segundo o documento, visa evitar aglomerações nas lojas da cidade

publicado em 27/11/2020

Comércio poderá ficar aberto até a meia-noite nesta Black Friday (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial do Município, de quinta-feira (26) um decreto estendendo até a meia-noite o horário de o atendimento em todos os estabelecimentos comerciais da cidade nesta sexta-feira (27). A medida, de acordo com o documento visa evitar a aglomeração nas lojas em razão da Black Friday.As medidas de segurança, porém, seguem as mesmas, como o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e capacidade reduzida de atendimento.Até agora houve registro de filas apenas no início da manhã.