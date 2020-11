Cidade

Confira os vereadores eleitos em Votuporanga

Com 100% das seções apuradas no município, confira os nomes que ocuparão as cadeiras do legislativo nos próximos anos

publicado em 16/11/2020

(Foto: Câmara Municipal) Vereadores eleitos em Votuporanga 1. Chandelly Protetor (Podemos) – 2.521 votos 2. Emerson Pereira (PSDB) – 1.794 votos 3. Serginho da Farmácia (PSDB) – 1.207 votos 4. Osmair Ferrari (PSDB) - 1.181 votos 5. Daniel David (MDB) – 933 votos 6. Meidão (DEM) – 775 votos 7. Jura (PSB) – 770 votos 8. Cabo Renato Abdala (Patriota) – 676 votos 9. Missionária Ednalva Azevedo (DEM) – 651 votos 10. Professor Djalma (Podemos) – 638 votos 11. Thiago Gualberto (PSD) – 619 votos 12. Valdecir Lio (MDB) – 610 votos 13. Nilton Santiago (MDB) – 601 votos 14. Jezebel Silva (Podemos) – 531 votos 15. Sueli Friósi (PTB) – 305 votos

