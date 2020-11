Em outubro o Supremo Tribunal Federal (STF) negou uma liminar em que o Executivo tentava evitar a extinção dos cargos

publicado em 20/11/2020

(Foto: A Cidade)

Abilio Calille Junior Chefe de Divisão Ademilson Alves Fernandes Chefe de Divisão Agnaldo Sergio Masson Chefe de Departamento Aldo Takao Okoti Chefe de Departamento Aline Elide Grandizoli Chefe de Departamento Aline Mara Gracia Henrique Soares Chefe de Divisão Anderson Santana Chefe de Divisão Anderson William Moretti Viana Chefe de Divisão Andre Luis de Freitas Oliveira Chefe de Departamento Andrea Isabel da Silva Thome Chefe de Departamento Andreia Crespo Munhoz Chefe de Divisão Andressa Simonato Saraiva Chefe de Divisão Azis Nicolas Dahwache Chefe de Divisão Bauer Danylo do Nascimento Maciel Chefe de Divisão Benedita Mariza Teodoro Florencio de Campos Chefe de Divisão Carlos Alberto de Lima Chefe de Divisão Cassia Cristina Miguel Hernandes Auxiliar de Gabinete Claudio Gavioli Craveiro Nogueira Auxiliar de Gabinete Cristina Aparecida Pereira de Oliveira Auxiliar de Gabinete Daiani Biliazzi Santos de Lima Chefe de Departamento Danielle Costa de Araujo Chefe de Divisão Danielli de Abreu Teodoro Leppos Chefe de Departamento Danubia da Rocha Pazini Chefe de Divisão Douglas Leandro Silva de Araujo Auxiliar de Gabinete Eder Dias Ferreira Chefe de Departamento Eder Horita de Melo Chefe de Departamento Edna Roseli Morillo Chefe de Divisão Edson Gilmar Capel Chefe de Departamento Eliane Beloni Murasse Davanço Chefe de Divisão Eliane Peres Braga de Oliveira Chefe de Divisão Eliete Helena Ramos Piveta Chefe de Divisão Elisangela Misiagia Chefe de Divisão Elizabeth Rodrigues Dias do Prado Chefe de Divisão Ercemiro Gonçalves dos Santos Auxiliar de Gabinete Evandro Ricardo Saraiva Chefe de Departamento Fabiana Helena Beneduzzi Chefe de Divisão Fabiana Lopes de Almeida Chefe de Divisão Fabiano Firmino de Oliveira Chefe de Divisão Fabio de Oliveira Dias Assessor de Comunicação Fernanda Bortolozo Justino Assessor Executivo de Gabinete Fernando Henrique Gonçalves Ribeiro Chefe de Divisão Gabriele Cristina Reginaldo Assessor de Comunicação Gilberto Jose Fernandes Camargo Chefe de Divisão Giovana de Souza Silveira Assessor de Comunicação Gislene Glaucia Petenucci Costa Chefe de Divisão Helen Tatiani Silva Bortolaia Chefe de Divisão Ilsa Pontes da Encarnação Auxiliar de Gabinete Itamar Rodrigues da Silva Auxiliar de Gabinete Ivone Justino Borges Giacomini Chefe de Divisão Janaina Lima do Nascimento Chefe de Divisão Jaqueline Alexandre Batista Chefe de Departamento Joao Batista Gonçalves Auxiliar de Gabinete Joao Domingos Teodoro Chefe de Departamento Jose Carlos Leme de Oliveira Chefe de Divisão Jose Ferrari Neto Chefe de Divisão Jose Roberto de Souza Chefe de Divisão Josi Mara da Silva Bassan Chefe de Divisão Juliana Erminia Giovanini Zoccal Assessor Executivo de Gabinete Juliana Vicentini Datorre Chefe de Divisão Julio Cesar Cesario Assessor Executivo de Gabinete Juslaine Keila Valentim Franciscato Chefe de Divisão Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia Chefe de Departamento Karina Martins de Oliveira Giacarelli Assessor Executivo de Gabinete Katiuce Silveira Andrade Vicente Chefe de Divisão Lara de Oliveira Rodrigues Dorigan Chefe de Departamento Larissa Caetano Barao Chefe de Divisão Lucas Vinicius Ribeiro Brunini Chefe de Divisão Luciana Moreira de Mariz Assessor Executivo de Gabinete Luciano Cesar Casale Chefe de Divisão Luciano Gandini Izaias Chefe de Divisão Luciano Oliveira da Cruz Chefe de Divisão Luis Fernando Magossi Chefe de Departamento Mara Oldete Ferreira Mendes Chefe de Divisão Marcelo Caligiuri Morini Chefe de Divisão Marcia Cristina da Silva E Silva Assessor Executivo de Gabinete Marcos Paulo da Silva Chefe de Divisão Maria de Fatima Conceição Fernandes Tavares Chefe de Divisão Maria Gloria Barbosa Lima Chefe de Departamento Mariele Cristina Bianchini Chefe de Divisão Marines da Silva Manhani de Lima Chefe de Departamento Mario Jose de Grande Campos Chefe de Divisão Meire Regina de Azevedo Chefe de Departamento Michel Fernando Borges Filiar Chefe de Divisão Nayara Nasso de Souza Dutra Chefe de Divisão Nelson Eder da Silva Nishimura Chefe de Divisão Nelson Massete Auxiliar de Gabinete Olyntho Munhoz Vargas Chefe de Divisão Orlando Dionisio Ribeiro Filho Chefe de Divisão Oswaldo Luiz Spegiorin Munhoz Chefe de Divisão Otaniel Richard Pereira de Oliveira Silva Chefe de Departamento Pablo Alves Rios Chefe de Divisão Patrícia Barreto Dias Celestino Chefe de Divisão Patrícia de Sousa Silveira Beluco Chefe de Departamento Patrícia Elisangela dos Santos Valerio Chefe de Divisão Paula Toledo Ferrari Chefe de Divisão Paulo Henrique Munhoz do Prado Chefe de Divisão Polyana Nascimento Biliazzi Auxiliar de Gabinete Priscila Gasparini Quatrini Bifaroni Assessor Executivo de Gabinete Rafael Denz Machado Assessor Executivo de Convênios Ralf Silva Bonfim Chefe de Departamento Renata Cristina Martins Ferreira Chefe de Departamento Ricardo das Flores Gatto Auxiliar de Gabinete Ricardo Jose Aparecido Guerra Chefe de Departamento Ricardo Raphael Gaijutis Chefe de Divisão Rodrigo Anton Del Mouro Chefe de Divisão Rogerio Fernando Vilalva Chefe de Divisão Ronise Bueno Cagliari Chefe de Departamento Ronize Aparecida Domingues de Almeida Prado Chefe de Divisão Rosmari Aparecida Ferraz Chefe de Divisão Samara Del Pino Fernandes Chefe de Divisão Sandra Renata Pasqualotto Polizelli Chefe de Divisão Sarah da Costa Batista Auxiliar de Gabinete Silvana Marta Rodrigues Silva Chefe de Departamento Silvia Aparecida Domingues Soares Gonçalves Chefe de Divisão Silvia Maria Gomes Chefe de Divisão Suzeli Maria Rodrigues Garcia Chefe de Divisão Tiago de Paula Munhoz Chefe de Divisão Vanda Aparecida Bazzo Chefe de Divisão Vanderlei Carminatti Chefe de Departamento Vanessa Marin Loreto Chefe de Divisão Vilmar Sartori Chefe de Departamento Vinicius Eduardo Criado Chefe de Divisão Viviane Rodrigues Alcantara Guerreiro Chefe de Divisão Wagner Hashimoto Chefe de Departamento Wilson Luiz Galisteu Chefe de Divisão Yara Cerantola Betin Chefe de Divisão

A Prefeitura de Votuporanga publicou anteontem, em edição extra do Diário Oficial do Município, o decreto de extinção de 126 cargos comissionados e consequentemente demitiu os servidores. As exonerações se deram em razão de uma determinação judicial que julgou os cargos inconstitucionais.