Da redaçãoComposta por quatro municípios, a Comarca de Votuporanga terá quase mil mesários trabalhando nestas eleições de acordo com o chefe do Cartório Eleitoral, Robson Henrique da Silva Oliveira.São 234 sessões nas quatro cidades (Votuporanga, Valentim Gentil, Álvares Florence e Parisi), portanto um presidente para cada uma e cerca de 980 mesários. Também atuarão na eleição 280 pessoas no apoio logístico, a Polícia Militar, assistentes, pessoal do trânsito, entre outros.Aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores, é vedado o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras.Entre as vantagens de atuar como mesário está o direito a dois dias de folga no trabalho, sendo mais dois dias de folga para quem participar do treinamento. Além disso, a atuação pode servir como critério de desempate em concursos públicos (desde que haja essa previsão no edital). Outro benefício é destinado ao mesário universitário, que terá direito a 30 horas de crédito na grade extracurricular (desde que a instituição tenha convênio com o tribunal do estado). O voluntário também recebe um certificado de reconhecimento público de serviços.