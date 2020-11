O município na última atualização diária, totaliza 5.509 casos confirmados e 107 casos que resultaram em óbito

publicado em 02/11/2020

Na foto, o Boletim Epidemiológico de ontem, onde foram registradas quatro novas ocorrências (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga registrou neste fim de semana 28 novos casos de Covid-19 (24 no sábado e quatro no domingo). Os números são divulgados e fazem parte do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que mostra ainda que 22 pessoas estão internadas, dez em UTI e oito sob uso de ventilação.

De acordo com os dados oficiais divulgados pela pasta, até o fechamento do boletim, a Secretaria não havia recebido os resultados de exames de RT-PCR que foram enviados para um dos laboratórios de São José do Rio Preto, habilitado pela Secretaria do Estado.

São eles, 525 moradores que aguardam o resultado dos exames que estão em análise, destes apenas três se encontram internados nos hospitais da cidade. Além disso, desde a sexta-feira (30), a Secretaria mantém um óbito em investigação.