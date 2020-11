O chefe do Cartório da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Robson Henrique da Silva Oliveira esteve ontem na Cidade FM

publicado em 11/11/2020

O chefe do Cartório da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Robson Henrique da Silva Oliveira esteve ontem na Cidade FM (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs servidores do Cartório da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga finalizaram ontem pela manhã o processo de geração de mídias, preparação, conferência e lacração das 192 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 15 de novembro no município. Agora, conforme o chefe do Cartório Robson Henrique da Silva Oliveira, estão sendo organizados apenas os últimos detalhes para a data de escolha dos nossos representantes.Robson esteve ontem nos estúdios da Cidade FM para falar sobre os preparativos e tirar dúvidas dos ouvintes em relação às mudanças na votação por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com ele, todos os procedimentos necessários para uma eleição segura, tanto do aspecto técnico quanto sanitário, estão sendo adotados.“Correu tudo bem na lacração, terminamos hoje pela manhã (ontem) já com as três cidades que fazem parte da Comarca e o processo é bastante seguro, principalmente pelo fato da urna em si não ter nenhuma conexão externa, ela não se conecta a internet e os programas instalados têm uma série de camadas de segurança, o que acaba inviabilizando qualquer tipo de fraude”, disse ele.Já em relação aos procedimentos de segurança sanitária, o chefe do cartório destacou o horário especial de votação para pessoas do grupo de risco e os “kits higiene” distribuídos a todos os mesários.“O horário das 7h às 10h foi reservado preferencialmente para pessoas do grupo de risco, a gente pede para quem não for do grupo deixar para votar mais tarde, dentro das escolas e seções vai ter demarcação do solo, álcool em gel para os mesários e eleitores, o uso de máscaras e face shilds por todos os mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral e a gente pede para que os eleitores compareçam com sua máscara e também que levem uma caneta”, completou.Serão 192 urnas espalhadas por 29 escolas nos quatro cantos da cidade. O colégio com o maior número de eleitores é a E.E. Dr José Manoel Lobo, no Patrimônio Novo, que espera receber 5.132 votantes. Logo na sequência vem a CEM Faustino Pedroso, com 4.582 votantes, CEM Professor Benedito Israel Duarte, com 4560 e Uzenir Coelho Zeitune, com 4.538, todas na zona Norte.