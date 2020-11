Egressos do curso de Direito da UNIFEV receberam suas carteiras para o exercício da profissão em sessões solenes, realizadas na 66ª subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A fim de preservar a saúde dos participantes, neste ano, as entregas ocorreram em três cerimônias distintas, nos dias 31 de outubro, 4 e 11 de novembro.

Ao todo, 38 novos advogados receberam a habilitação, sendo 34 deles ex-alunos da Instituição. Entre eles, Viviane Miranda, que não conteve a emoção da conquista. “A gente estuda muito durante cinco anos para viver esse momento. É único”, exclamou.

Para Thiago Covre, também egresso da graduação em Direito do Centro Universitário de Votuporanga, o momento é um marco da vida profissional. “Apesar dos tempos de pandemia, é muito satisfatório para a gente estar aqui. Realmente é muito importante, eu estou muito feliz”, disse.

Segundo o coordenador do curso, Prof. Me. André Luís Herrera, os desafios superados evidenciam o potencial dos profissionais formados na Instituição. “Depois de muita dedicação, nossos alunos estão aqui por mérito. A partir de agora, inicia-se uma nova fase na vida profissional deles que, com certeza, será de muito sucesso. Para a UNIFEV, fazer parte da história de cada um é uma grande satisfação”, concluiu.