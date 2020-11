Cidade

Carro cai em 'cratera' no bairro Pacaembu

Rapidamente as imagens do carro no buraco foram parar nas redes sociais

publicado em 14/11/2020

Carro cai em cratera no bairro Pacaembu (Arquivo Pessoal)



Na tarde deste sábado (14) um automóvel Volkswagen Polo, de cor prata, caiu em uma cratera na avenida principal do bairro Pacaembu, em Votuporanga.



Logo o vídeo e fotos do veículo foram parar nas redes sociais. Ao que tudo indica o buraco foi formado por água. No bairro, são constantes as reclamações por conta de vazamentos de água e também de buracos nas vias.

