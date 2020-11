O candidato do Podemos gastou R$11,84 por voto, Jorge Seba (PSDB), R$ 10,64, e Hery Kattwinkel (PTB) teve o voto mais barato: R$ 5,45

publicado em 25/11/2020

O voto mais caro dessas eleições, de acordo com os dados preliminares das prestações de conta, foi o de João Garcia (Foto: Divulgação de campanha)

Franclin Duarte

Partidos e candidatos que disputaram a eleição deste ano têm até o dia 15 de dezembro para apresentar a prestação final de contas de campanha, com dados detalhados de receitas e despesas. Em Votuporanga candidatos que foram eleitos, incluindo prefeito, vice e vereadores devem apresentar os dados diretamente no cartório da 147ª Zona Eleitoral.

O prazo para a prestação de contas está previsto na lei eleitoral, que teve alterações em razão do adiamento da eleição. Os dados da prestação de contas final de campanha serão divulgados por sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Até agora, com os dados parciais, o candidato que teve o voto mais caro dessas eleições em Votuporanga foi João Garcia (Podemos). Em sua prestação de contas consta que ele gastou oficialmente R$58.761,03 em sua campanha para conquistar 4.959 votos, ou seja, uma média de R$11,84 por voto.

Dentre as suas principais despesas estão a produção de programas de rádio e TV, onde foram gastos R$ 25 mil, e materiais impressos (santinhos), com os quais ele gastou R$ 8 mil.

Para cobrir essas despesas ele já tem em caixa R$ 40 mil da Direção Nacional de seu partido, o Podemos, R$ 11 mil de recursos próprios, uma doação de R$ 5 mil de José Francisco dos Santos e de R$ 450 de Joaquim Alves Martins.

Jorge Seba

O segundo voto mais caro, conforme os dados preliminares do TSE, foi o do candidato eleito Jorge Seba (PSDB). Até agora ele lançou como despesas oficiais de campanha o montante de R$225.430,39. Dividindo esse valor pela quantidade de sufrágios que recebeu, cada um de seus 21.184 votos custou R$ 10,64.

Suas principais despesas foram com materiais impressos, onde foram investidos R$57.171,22 e escritório de contabilidade, R$ 20 mil. Ele também fez um investimento considerável em impulsionamento no Facebook, com um gasto de R$6.500,00.

Todos as despesas, porém, já estão cobertas já que ele tem em caixa R$417.200,00. A principal fonte de receita foi o fundo partidário, sendo que R$ 200 mil desse montante veio de seu partido, o PSDB, mais R$ 100 mil do Progressistas, e R$ 10 mil do MDB. Há também doações de empresários como Euclides Facchini Filho (R$ 50 mil), Antonio Carlos Haddad (R$ 30 mil) e Jose Francisco dos Santos (R$ 25 mil).

Hery Kattwinkel

Hery Kattwinkel (PTB), por sua vez, teve o voto mais barato dessas eleições. Levando em consideração as despesas lançadas até o momento de sua campanha, R$82.050,00 e a quantidade de votos que obteve, 15.030, ele despendeu de R$ 5,45 por voto.

Seu principal gasto foi com a produção de vídeos para TV e redes sociais, onde R$ 25 mil foram empenhados. Além disso, ele também gastou mais de R$ 22 mil com santinhos e R$ 4 mil com o impulsionamento de publicações nas redes sociais.