Hery Kattwinkel, João Garcia e Jorge Seba marcaram apenas um compromisso oficial para o último dia de campanha

publicado em 14/11/2020

Franclin Duarte

Depois de dias de uma agenda intensa de compromissos, os três candidatos a prefeito de Votuporanga, HeryKattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB), “tiraram o pé do acelerador” no último dia oficial de campanha. Com reuniões públicas e comícios proibidos desde anteontem, eles registraram apenas um compromisso em suas agendas públicas de campanha.

HeryKattwinkel irá promover uma carreata. A concentração está marcada para as 16h na Avenida Emílio Arroyo Hernandes (em frente ao antigo frigorífico 4 rios). No restante do dia ele deve realizar algumas visitas, conforme sua assessoria.

João Garcia, por sua vez, irá realizar uma caminhada pelo centro da cidade e, para tal, convocou todos os seus candidatos a vereador e apoiadores. A Concentração está marcada para as 9h no comitê central do candidato (Rua São Paulo esquina com a Rio de Janeiro).

Jorge Seba também tem apenas um compromisso oficial agendado. Trata-se de uma carreata, marcada para as 9h. O ponto de partida será a Praça da Estação. Depois o tucano segue com visitas pontuais pela cidade.

Votação