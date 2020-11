Hery Kattwinkel, João Garcia e Jorge Seba mudaram a estratégia inicial e lotaram suas agendas de visitas e caminhadas

publicado em 10/11/2020

Hery Kattwinkel, João Garcia e Jorge Seba investem no corpo a corpo na reta final (Foto: Divulgação de campanha)

Franclin Duarte

As campanhas dos candidatos a prefeito de Votuporanga entraram na reta final e a estratégia, que até então estava mais voltada para as redes sociais, em especial por conta da pandemia do coronavírus, agora parte para o corpo a corpo. De acordo com a agenda pública dos candidatos, o foco agora está em visitas a empresas, residências e caminhadas por bairros e pelo comércio.

Algumas atividades de campanha, como caminhadas, carreatas e uso de alto-falantes, podem ser realizadas até às 22h de sábado, dia 14, véspera da eleição. A propaganda no rádio e TV se encerra na próxima quinta-feira (12).

Hery

Hery Kattwinkel (PTB), por exemplo, reservou a manhã de hoje para visitas de campanha e no período da tarde ele terá uma reunião com empresários e comerciantes. Já à noite ele volta para as redes sociais com lives junto aos candidatos a vereador dos partidos que o apoiam. Amanhã ele volta para a rua com visitas de campanha e reunião com comerciantes.

João Garcia

João Garcia (Podemos), por sua vez, também investe no corpo a corpo. Logo cedo, por volta das 6h15, ele inicia os trabalhos com caminhada e panfletagem, seguindo depois para visitas a empresas. Na parte da tarde ele inicia a agenda com a visita a mais uma empresa e finaliza com visitas a residências e campos esportivos. Amanhã ele retoma a agenda pela manhã com visita a empresas.

Jorge Seba