publicado em 11/11/2020

Rádio Cidade FM é um dos pontos de coleta para as doações dos brinquedos para os atendidos em instituições (A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNas proximidades da época do ano em que se celebra o amor, uma iniciativa privada vai levar para as famílias mais carentes de Votuporanga a assistência para um fim de ano mais feliz. A campanha ‘Natal Fraterno’, está com dez empresas votuporanguenses que apoiam e realizarão a montagem das cestas para entregar nas instituições Lar Frei Arnaldo, Irmão Mariano Dias, Lar Celina e Caminho de Damasco.Juntas pela causa estão a FortBello Estofados, Porecatu, Diagnóstico Laboratório, Posto Villar II, Z Multimarcas, Destack Móveis, RN Representações, Frango Rico, Facchini, Topping e o Grupo Cidade de Comunicação, mas para completar o clima natalino as famílias irão receber presentes, que serão encaminhados por doações espontâneas em pontos de coleta.Para quem for contribuir com as doações, a organização disponibilizou pontos em lugares distintos da cidade e a arrecadação já se iniciou. Os brinquedos, de preferência, podem ser unissex e principalmente aqueles que não são mais usados.Os organizadores da campanha já deixaram dias planejados para que as entregas sejam feitas de forma aparada e seguindo os protocolos sanitários da Secretaria Municipal da Saúde, a cada uma das instituições. A primeira é no dia 10 de dezembro às 9h no Lar Frei Arnaldo, no mesmo dia às 15h no Irmão Mariano Dias. Dia 11 de dezembro às 9h no Lar Beneficente Celina e no dia 20 de dezembro às 9h no Caminho de Damasco.Nestas entregas, a equipe irá contar com a presença do famoso papai Noel, João Neves, que há anos atua na performance do velhinho Noel até usando de barba e cabelos naturais Ele é muito conhecido por suas atuações em shoppings da região e principalmente na cidade.FortBello Estofados – Loja Feirão de Estofados – rua Goiás, 3654Porecatu - Lojas: avenida Brasil, 5087 e Minas Gerais, 3400Diagnóstico Laboratório – rua Mato Grosso, 3621Posto Villar II – rua Pernanbuco, 3769Z Multimarcas – rua Itacolomi, 4371Destack Móveis – avenida Das Nações, 2091Rádio Cidade – rua Barão do Rio Branco, 4454