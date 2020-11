Emenda do vereador Emerson Pereira, aprovado por unanimidade, reserva parte do orçamento para ajuda emergencial

publicado em 26/11/2020

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou essa semana uma emenda do vereador Emerson Pereira (PSDB) à Lei Orçamentária de 2021 que garante uma reserva destinada a auxiliar emergencialmente as pessoas que necessitam de reparos em residências e que comprovem, através de estudo social, não possuírem condições para arcar com os custos.

A princípio, conforme vereador, foi separada uma verba de R$ 60 mil do orçamento para atender essa demanda, dinheiro que saiu da verba prevista para a publicidade institucional do município.

“É uma pia de cozinha que caiu; um saco de cimento; uma porta que quebrou. Tudo vai dinheiro e esses reparos são caros para um pai de família que está desempregado e deve ter, no mínimo, uma moradia digna. As pessoas procuram os vereadores que buscam na Prefeitura uma alternativa para solucionar o problema. Lá somos informados que a Defesa Civil ampara somente as ocorrências envolvendo desastres naturais, e que não existe lei para ajudar de outra forma. Agora, através desse trabalho já está no orçamento que seja possível esse amparo”, disse.

Emerson explicou, durante sua fala na última sessão da Câmara que o valor entrará no orçamento da Defesa Civil, para ajudar as pessoas que precisarem. Na opinião do vereador, o valor poderia ser maior.