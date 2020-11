Mesmo em um ano complicado por conta da pandemia do novo coronavírus, a Associação Comercial de Votuporanga tem boas expectativas para as vendas do comércio local no final do ano

publicado em 14/11/2020

Associação Comercial de Votuporanga prepara uma campanha de final de ano (Foto: A Cidade)

Ao jornal A Cidade o presidente da entidade, Valdeci Merlotti, demonstrou esperança. “As expectativas são otimistas e esperamos bons resultados, tendo em vista as flexibilizações conquistadas e as novas formas de contato com o consumidor, com o reforço do e-commerce que é estimulado pela ACV”, comentou.

Para estimular ainda mais as vendas, a Associação prepara uma campanha especial que este ano será realizada dentro das possibilidades do atual momento. Os detalhes da ação serão divulgados em breve.

Em tempos complicados, Merlotti destacou que a entidade tem procurado fazer seu papel de auxiliar o comerciante. “A ACV, assim como fez em toda a sua história, está ao lado de todos os seus associados, encontrando parcerias e novas formas de fazer com que os empresários mantenham os seus resultados, encontrando até oportunidades de negócio diante deste novo cenário provocado pela pandemia”, disse.

Umas das formas encontradas para ajudar os associados é o site da Associação Comercial (acvnet.com.br), em que estão disponíveis os serviços e algumas ferramentas.