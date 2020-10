Aos 29 anos, o jovem Aécio Rodrigues encara disputa o pleito na capital do Mato Grosso, pelo PSL, contra oito adversários

publicado em 27/10/2020

O jovem votuporanguense, Aécio Rodrigues, é o candidato do PSL a prefeito de Cuiabá, capital do Mato Grosso (Divulgação de campanha)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAlém dos três candidatos que disputam a Prefeitura de Votuporanga, um outro votuporanguense pode chegar ao cargo de prefeito, só que a 1.070km daqui. O jovem Aécio Rodrigues, de 29 anos, disputa o pleito na capital do Mato Grosso, Cuiabá, contra oito adversários e o cenário é positivo para ele.Aécio nasceu em Rio Preto, mas cresceu em Votuporanga, onde até hoje vive a sua mãe, Zulma Aparecida de Souza Rodrigues e seus irmãos Tales e Tássio. Estudou no Colégio Anglo, onde fez grandes amizades que permanecem até hoje.Sua ligação com Cuiabá se deu por meio de seu pai, Alvino Rodrigues Neto (in memoriam) que tinha propriedades rurais na cidade, o que fez com que o jovem sempre vivesse entre as duas cidades.Formado em direito pela PUC de Campinas, Aécio contou que sempre gostou de política e quando se mudou de vez para Cuiabá, teve a oportunidade de ser presidente estadual do DC (Democracia Cristã), o antigo PSDC de José Maria Eymael, oportunidade em que a sigla elegeu dois deputados estaduais, o Sargento Elizeu Nascimento e Ulysses Moraes.Com isso ele ganhou notoriedade política em Cuiabá e se manteve nos bastidores até que no começo deste ano assumiu o PSL estadual e decidiu ir para a linha de frente.“Fazendo a gestão do partido em todos os locais, tendo uma boa articulação política, os deputados e os vereadores pediram que a nossa candidatura fosse colocada porque eu estava preparado, então eu decidi aceitar esse desafio”, contou.Apesar de sempre gostar de política e atuar nos bastidores, Aécio nunca chegou a disputar as eleições em Votuporanga. No Mato Grosso, porém, ele conta que a receptividade tem sido positiva e acredita em uma vitória no dia 15 de novembro.“Acredito que todos queiram pessoas que façam política de uma maneira diferente. Hoje a nova política, a boa política, tem sido bem vista, principalmente quando é nome novo, a sociedade quer mudança, isso começou em 2018 e acredito que se estenderá agora para 2020”, completou.Para conquistar o eleitorado da capital mato-grossense o candidato de Votuporanga apresentou propostas ousadas e ao mesmo tempo palpáveis, metas possíveis de serem tiradas do papel.“Vamos ampliar o programa da escola cívico-militar, melhorando a estrutura e aumentando o número de vagas. Reformaremos e instalaremos campos de futebol nos bairros. Para a Saúde buscamos uma melhoria do sistema aqui em Cuiabá que é bem precário, a corrupção está instalada, médico sem receber e queremos que a cidade seja referência, reformando o pronto socorro municipal. Na educação temos também um projeto de instalação de internet em todos os centros comunitários dos bairros, além de melhorar a estrutura das escolas com ar-condicionado por conta do calor intenso da região e principalmente com Chromebooks que é uma nova ferramenta”, concluiu.