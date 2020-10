Há também mais 501 votuporanguenses com suspeita da doença à espera do resultado dos exames

publicado em 14/10/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

Depois de um feriado prolongado de luto, com o registro de cinco mortes por complicações causadas pelo coronavírus, Votuporanga registrou ontem mais um óbito confirmado e chegou a 99 registros fúnebres desde o início da pandemia. A vítima foi um homem, 38 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado em outro município. Ele apresentou os primeiros sintomas em 15 de julho.

A Secretaria Municipal da Saúde contabilizou ainda ontem mais 32 casos positivos da Covid-19, totalizando 4.990 ocorrências positivas. Do total de votuporanguenses infectados desde o início da pandemia, 4.634 já se recuperaram e outros 25 encontram-se internados, oito deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).