Em contrapartida, mais 44 pessoas testaram positivo para a doença no mesmo período

publicado em 26/10/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga não registrou, pelo segundo fim de semana consecutivo, nenhuma morte provocada pelo coronavírus no município. Em contrapartida, no entanto, no mesmo período 44 pessoas testaram positivo para doença (28 no sábado e 16 no domingo), chegando ao total de 5.390 ocorrências desde o início da pandemia.Desse total, conforme a pasta, 5.075 votuporanguenses já venceram o novo vírus e receberam alta do isolamento, enquanto outros 22 ainda estão internados, 13 deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Há também mais 478 moradores com suspeita da Covid-19 no município, um deles está internado. Outros 1.079 apresentaram sintomas não graves e seguem em monitoramento domiciliar.A Secretaria da Saúde ainda investiga uma morte suspeita. Sendo assim Votuporanga contabiliza, até o momento, 105 mortes confirmadas pelo coronavírus e uma em investigação.