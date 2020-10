De acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, o município está em 8º dentre as 876 pesquisadas

publicado em 16/10/2020

Pesquisa classificou Votuporanga como a 8ª melhor cidade do país para envelhecer (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Instituto de Longevidade Mongeral Aegon divulgou essa semana a 2ª edição do IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade), que conta com metodologia da Fundação Getúlio Vargas. Apesar de cair de colocação em relação ao primeiro levantamento, quando ficou em 6º lugar em 2017, Votuporanga permanece entre as dez melhores cidades do Brasil para envelhecer.O objetivo do estudo, conforme o instituto, é apontar, de forma clara e objetiva, os pontos positivos e negativos dessas cidades para que gestores, governantes e representantes da sociedade civil possam pensar em ações efetivas que promovam o aumento da longevidade com qualidade de vida nestas localidades.Para isso, o IDL 2020 se baseou em 50 indicadores divididos em sete variáveis: Cuidados de Saúde, Bem-Estar, Finanças, Habitação, Cultura e Engajamento, Educação e Trabalho, e Indicadores Gerais. Os resultados mostraram que mais da metade dos municípios analisados não estão adequados para a longevidade de suas populações.Não é o caso de Votuporanga, conforme o estudo. Entre as cidades “Pequenas”, o município foi a mais bem avaliada na categoria Educação e trabalho. Essa colocação, somada a bons resultados em outras variáveis como Finanças e Cuidados de saúde, levou o Votuporanga à 8ª posição no ranking geral.Um dos destaques da cidade foi o índice de desenvolvimento municipal para a educação, apontado pela Firjan. Em adição, a cidade exibe a quinta menor distorção idade-série entre as quase 600 cidades Pequenas avaliadas. Votuporanga oferece ainda uma das dez maiores cargas horárias diárias médias entre essas cidades. Por fim, o município tem uma das cinco maiores ofertas de profissionais de enfermagem entre as cidades Pequenas.Na variável que Votuporanga lidera nesta edição do IDL não se constata o mesmo cenário favorável em todos os indicadores. A esse respeito, a conectividade das escolas em banda larga não se apresenta entre as 400 melhores. Outro fator negativo apontado pelo instituto é número de acidentes de trânsito com mortes. A cidade não se encontra entre as 200 de menor ocorrência desse tipo de evento.Além disso, mesmo Votuporanga estando entre as 20 cidades de melhor desempenho em Finanças, a alocação de investimentos não está entre os 550 maiores, considerando as quase 600 cidades Pequenas nesta edição do IDL.