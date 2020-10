O acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17h45, na região da Roseira

Veículo capota na Euclides da Cunha em Votuporanga (A Cidade)

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17hh45, na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, nas proximidades da Roseira. Um veículo Ford Fiesta, com placas da cidade de Jales, capotou perto da Facchini e os quatro ocupantes do carro não sofreram ferimentos.A reportagem do jornalesteve no local e apurou com a motorista do veículo, M.A.J.M., de 63 anos, que ela se distraiu por alguns segundos e perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou.A senhora e três vizinhas, todas da cidade de Jales, estavam no veículo. Entre os ocupantes do carro estava uma criança de um ano e oito meses; sentada na cadeirinha, ela não teve nenhum arranhão. Motorista e passageiros usavam cinto de segurança e não sofreram ferimentos.