Depois de mais de 17 horas de julgamento, o Júri entendeu que Cláudio Yuri e Keyssel de Oliveira mataram o votuporanguense

publicado em 16/10/2020

Os acusados foram julgados hoje pelo Tribunal do Júri de Rio Preto que os condenou a pena somada de 48 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado (Foto: Madelyne Boer)

Franclin Duarte

Já passava das 5h desta sexta-feira (16) quando o Júri deu o veredito: Cláudio Yuri Baptista e Keyssel Eduardo de Oliveira, mais conhecido como Boiadeiro, são culpados do homicídio triplamente qualificado (torpeza, crueldade e dos recursos que dificultaram a defesa da vítima) do empresário e advogado votuporanguense, José Arthur Vanzella Seba, mais conhecido como Thui Seba. Somadas as penas, a condenação chega a 48 anos

A audiência, marcada para começar as 10h, acabou atrasando por conta de problemas técnicos nos equipamentos que captam os depoimentos e o julgamento foi iniciado apenas por volta das 12h.

Antes disso, porém, por volta das 10h30, foi feito sorteio dos jurados onde foram escolhidos seis homens e uma mulher para formarem o Conselho de Sentença que, depois de ouvir seis testemunhas, dentre elas o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Preto, que Wander Solgon, que explicou toda a condução do inquérito policial, foi responsável por apontar os réus como culpados do crime que chocou toda a região em julho de 2017.

A acusação foi conduzida pelo Promotor de Justiça rio-pretense José Marcio Rossetto Leite, com o auxílio do renomado advogado votuporanguense Jaime Pimentel. Os dois apresentaram várias provas juntadas pelo inquérito policial, dentre elas interceptações telefônicas dos acusados, extratos bancários, e outros elementos que desconstruíram a versão da defesa, comandada pelo criminalista Hélio Antônio da Silva.

Após a decisão do Júri, a juíza titular da 5ª Vara Criminal de Rio Preto, Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira conduziu a dosimetria da pena sentenciando Boiadeiro a 27 anos de prisão, por conta de seu histórico criminal, e Claudio Yuri a 21 anos em regime fechado.

Ambos saíram do Fórum já presos e devem recorrer da decisão na mesma condição.

O caso

Thui Seba, que na época tinha 32 anos, foi morto por Boiadeiro com um tiro na nuca, após uma emboscada articulada por Claudio, que o contratou e pagou R$ 50 mil para que ele cometesse o crime, conforme a denúncia do Ministério Público.