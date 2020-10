O atual vice-prefeito e candidato a prefeito, “Preto”, foi o primeiro candidato da região a declinar, alegando “outros compromissos”

publicado em 28/10/2020

Pastor Sebastião será o primeiro sabatinado e no dia seguinte vem Adilson Leite (Divulgação de campanha)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMantendo o compromisso de despertar a população para o dever cívico do voto, o Grupo Cidade de Comunicação segue com as entrevistas aos candidatos a prefeito da região e dessa vez irá abrir espaço para os que disputam a Prefeitura de Álvares Florence, cidade que faz parte da comarca de Votuporanga.A Prefeitura de Álvares Florence será disputada por três candidatos, dentre eles o atual vice-prefeito, Élcio Geraldo Dias de Oliveira, mais conhecido como Preto (PSDB). Convidado por nossa redação, ele, que tem como vice o pecuarista Zé Pedro, declinou alegando ter outros compromissos e não irá apresentar suas propostas à população da cidade por meio do espaço democrático que foi oferecido igualitariamente a todos os candidatos.Sendo assim, participam dessa quarta rodada de entrevistas o candidato do DEM, Adilson Leite, que tem como candidato a vice o empresário Leandro Romero e o Pastor Sebastião, do Republicanos, que tem como vice João Brugnolli. Representantes dos dois candidatos, aliás, participaram na última terça-feira do sorteio que definiu a ordem das entrevistas ficando definida a participação do Pastor Sebastião nesta quarta-feira, e Adilson Leite, na quinta-feira.Os dois terão 15 minutos cada para expor suas propostas de trabalho e pedir o voto dos 3. 835 eleitores de Álvares Florence. O conteúdo será transmitido ao vivo pela, a partir das 12h15, e pelas redes sociais do Grupo Cidade de Comunicação, bem como terá um resumo publicado na edição do dia seguinte do jornalAmbos irão responder as perguntas da bancada e dos eleitores enviadas por meio das nossas redes sociais ou do WhatsApp. Não é permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta o representado deverá se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato. Também não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.Além disso, eles responderão a uma pergunta de cada um de seus adversários. Não serão permitidas ofensas diretas e nem perguntas baseadas em Fake News.