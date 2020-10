O candidato tucano mal tocou no nome dos oponentes durante a entrevista e classificou seu ex-chefe com nota 6, de 0 a 10

publicado em 09/10/2020

O candidato do PSDB, Jorge Seba, encerrou ontem a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito (Foto : A Cidade)

Franclin Duarte

Jorge Seba, do PSDB, fechou ontem a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga promovida pelo Grupo Cidade de Comunicação. E o candidato tucano manteve durante toda a sabatina uma postura de evitar o nome de seus adversários e focar em suas propostas de governo. O prefeiturável, porém, teve que encarar perguntas mais quentes como sobre a famigerada empresa de R$ 15 milhões e a que teve de atribuir uma nota de 0 a 10 ao seu ex-chefe, o prefeito João Dado (PSD).

Assim como os demais, Seba iniciou a entrevista respondendo o porquê quer ser prefeito de Votuporanga. Ele disse que quer ser prefeito para Unir Votuporanga de novo, um de seus slogans de campanha.

“Votuporanga tem atravessado um período de turbulências, com muitas brigas políticas que não interessam ao progresso e ao desenvolvimento econômico e social do município. Votuporanga precisa, retomar, portanto, o seu DNA de crescimento que ela sempre teve, de uma cidade progressista e feliz. Quero ser o prefeito de Votuporanga porque eu tenho o preparo e a capacidade que adquiri ao longo dos anos. Quero ser prefeito para que eu possa olhar para todas as pessoas que precisam mais da administração pública e leve a elas a resposta efetiva que precisam”, disse.

O arquiteto falou ainda da área em que dará mais atenção em seu governo, que será, segundo ele, a de desenvolvimento e geração de empregos. Ele prometeu, em seu Plano de Governo, retomar a política de incentivos para a atração de novas empresas ao contemplar a doação de terrenos em áreas empresariais e industriais. Questionado sobre a legalidade desse plano, já que outros prefeitos se complicaram na Justiça com doações de áreas a empresas, ele disse que isso já foi pacificado e é possível.

“Pelo exemplo recente que tivemos aqui, os prefeitos que foram questionados na Justiça tiveram absolvição completa de toda essa situação, ou seja, a Justiça já liberou. Então vamos retomar a legislação, ver onde ela pode ser adaptada e aí sim estimular e incentivar a vinda de novas indústrias. Vamos buscar todos os dias atrair novas indústrias para o município, não sem antes valorizarmos as nossas daqui de Votuporanga”, afirmou.

Nota

Jorge tem usado em sua campanha termos como "Unir Votuporanga de novo" e "Votuporanga vai voltar a crescer", o que mostra um distanciamento do atual prefeito João Dado, de quem ele foi secretário por três anos e meio. A bancada o questionou então sobre os motivos desse distanciamento, se ele reprova o trabalho do seu ex-chefe e porque não saiu antes da Prefeitura. Seba, por sua vez, disse que prestava um serviço técnico na

Prefeitura e respeita muito o atual prefeito, mas diverge de algumas de suas opiniões.

“Respeito muito ele, é um homem correto, procurou fazer uma administração correta, mas ele se distanciou da população e não fez a comunicação adequada”, disse. Questionado sobre qual nota daria a administração de seu ex-chefe, de 0 a 10, Seba foi curto e direto: “Eu dou nota seis”.

R$ 15 milhões

O candidato tucano respondeu também sobre um vídeo que circulou nas redes sociais sobre sua participação como “sócio oculto” em uma empresa com capital de mais de R$ 15 milhões, que não estaria declarada em seus patrimônios apresentados na Justiça Eleitoral. Ele disse que se trata de uma “Fake News” e que a própria Justiça já teria reconhecido isso.

“Isso até já foi objeto de um julgamento que nós tivemos agora aqui no Fórum e a Justiça já decidiu que houve realmente uma ‘Fake News’. Eu não sou dono dessa empresa, como não era desde aquele momento. Eu criei a empresa junto com o meu filho e daí um certo tempo eu me retirei e isso foi comprovado. A minha vida é limpa, tenho um passado limpo, está tudo declarado em minha declaração de renda e não tenho nada a esconder. Não tenho nenhum processo em pendência judicial e tenho toda minha vida transparente. Então quero dizer de uma vez por todas: não sou sócio desse empreendimento, fui fundador, depois ela foi vendida e desde então ela toca a sua vida”, respondeu.

Saúde e habitação