José Joaquim da Silva e Maria de Lourdes ganharam um notebook, seus vizinhos levaram uma bicicleta

publicado em 05/10/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Com valor mínimo de R$5, você já pensou em salvar vidas? Em ajudar o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) em Votuporanga? A campanha “Saúde que dá Prêmio” da Santa Casa é exatamente assim. Por meio de débito na sua conta de água, você contribui na manutenção dos atendimentos, com qualidade e humanização.

E mais do que isso: concorre a notebook todo mês e seus vizinhos, que colaboram com a iniciativa, recebem bicicletas. Demais, não é? No começo do ano, o prêmio principal é um carro zero quilômetro.

Neste mês, os sortudos são da Rua Sergipe, no bairro São Judas Tadeu. José Joaquim da Silva e Maria de Lourdes foram os ganhadores principais, com o aparelho eletrônico. Eles têm uma relação muito especial com a ação. “É uma alegria imensa pois, em anos anteriores, já fomos contemplados com um carro e outro notebook. Não tenho nem palavras para descrever, é muito gratificante. Vou continuar a incentivar a todos a também contribuir com o Hospital", contou dona Maria. Os vizinhos Benedito Carlos Pereira e Nair Nunes ganharam bicicletas.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “São anos de muita solidariedade, graças à união com Saev Ambiental e TV Unifev. Cada dinheiro arrecadado é revertido em benefícios para nossos pacientes, auxiliando na assistência”, disse.

Ele enfatizou a importância da campanha, especialmente neste ano. “A COVID-19 surgiu como uma importante demanda para a Santa Casa de Votuporanga, que segue atendendo mais de 30 especialidades. Nossos números aumentam a cada dia e “Saúde que dá Prêmio” é a oportunidade de elevarmos nossas receitas”, explicou.

Ele solicitou a adesão da população. “A colaboração é feita pelo débito na conta de água. Peço encarecidamente que os moradores nos ajudem. Essa iniciativa é muito importante principalmente neste momento em que vivemos da pandemia. Agradeço por todas as contribuições, mas essa ação é fundamental para que possamos oferecer um bom atendimento especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS), sempre humanizado e com respeito ao paciente”, frisou.

Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.