publicado em 09/10/2020

O hospital repudiou a publicação do candidato Hery Kattwinkel e disse que ele foi oportunista na ocasião (Foto: Reprodução redes sociais)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga divulgou uma nota de repúdio em razão de uma postagem feita pelo candidato a prefeito de Votuporanga, Hery Kattwinkel (PTB), sobre um dos pacientes do hospital, em suas redes sociais. A entidade classificou o post como oportunista e disse que ela não representa a realidade.

Pela ordem, anteontem o vereador, que disputa a Prefeitura, postou em suas redes sociais um vídeo gravado dentro da Santa Casa, onde a esposa de um paciente reclama que seu marido, identificado como Cléo, estaria há dois dias esperando por uma cirurgia, após um acidente de trânsito, em uma maca pequena no corredor.

A Santa Casa, por sua vez, disse, em nota, que o paciente que aparece na filmagem estava internado em uma outra instituição da região, qualificada para o procedimento que precisava ser realizado, onde estava sendo preparado para ser submetido à cirurgia, porém, a família assumiu os riscos e, por conta própria, trouxe o paciente para Votuporanga, sem respeitar os trâmites legais.

A nota afirma ainda que desde sua chegada na Santa Casa de Votuporanga, o paciente foi acolhido e assistido por uma equipe capacitada e especializada, sendo medicado, realizando diversos exames e operado em menos de 24 horas após sua entrada, “independente da tentativa de interferência política. Hospitais e serviços de saúde seguem critério técnicos e não políticos”.

“Em um momento tão delicado na saúde, em plena pandemia e com nossa estrutura no limite, tanto de estrutura física, quanto humana, a Instituição repudia a mensagem oportunista que não demonstra a realidade e muito menos representa a dedicação, empenho e atuação de nossos profissionais.



Desenvolvemos essa nota a fim de informar a todos com transparência, ética e responsabilidade. A Santa Casa há 70 anos salva vidas, com muita qualidade e humanização e se coloca à disposição para esclarecimentos”, conclui a nota da Instituição.

Outro lado

Procurado, Hery Kattwinkel disse que exerceu a sua função como vereador e não como candidato a prefeito. Ele afirma ainda que tem profundo respeito por todos os profissionais da Santa Casa e que agradeceu aos colaboradores do hospital após a realização do procedimento cirúrgico.