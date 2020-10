Declarações foram dadas durante entrevista do candidato ao Grupo Cidade de Comunicação

publicado em 07/10/2020

Candidato fez o desafio ao vivo durante entrevista ao Grupo Cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O Grupo Cidade iniciou ontem a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga. Por ordem definida em sorteio, Dr. Hery Kattwinkell, do PTB, foi o primeiro a ser sabatinado e não fugiu das perguntas que partiram de nossa equipe de reportagem, dos ouvintes e também de seus adversários nas eleições deste ano.

Uma das perguntas estava relacionada a condenação em primeira instância do candidato por agressão à sua mãe e irmã no ano de 2016. A sentença condenatória foi publicada no ano passado e Hery recorreu da decisão junto ao Tribunal de Justiça. Ele respondeu ao questionamento afirmando que não existiu tal agressão e chegou a fazer um desafio, ao vivo, ao dizer que se alguém tiver alguma imagem das agressões sofridas por sua mãe e irmã ele renuncia à sua candidatura a prefeito.

“Eu nunca e jamais agredi minha mãe. Eu estava apenas defendendo o meu pai e tenho vídeo da minha mãe agredindo o meu pai e isso foi juntado no processo e não houve condenação em segunda instância, nós estamos recorrendo ainda. A imprensa teve acesso a alguma foto dessa agressão? Eu faço um desafio, quem trouxer uma foto da minha mãe ou da minha irmã agredida eu renuncio a candidatura no outro dia. Está feito o convite as pessoas que estão me agredindo e falando de uma coisa que não sabem. São questões familiares, que não condizem com a profissional”, disse o vereador.

O candidato afirmou ainda que sua mãe é uma de suas eleitoras e que acredita que ele será um ótimo prefeito.