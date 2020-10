Cruzamento das Avenidas Conde Francisco Matarazzo e Francisco Bueno Baeza recebeu o equipamento

publicado em 15/10/2020

A Secretaria Municipal de Trânsito precisou fazer adequações na sinalização após um acidente na rua Tibagi (Foto: Prefeitura de Votuporanga )

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança instalou mais uma rotatória na cidade e realizou adequações em sinalizações na última semana.

A primeira mudança foi a instalação de uma nova rotatória no cruzamento das Avenidas Conde Francisco Matarazzo e Francisco Bueno Baeza, próximo ao Ecotudo Sul. A implantação do novo dispositivo tem como objetivo melhorar a organização no fluxo de veículos e, consequentemente, aumentar a segurança no trânsito.

Em decorrência de um acidente registrado na última sexta-feira (9), no cruzamento das ruas Amazonas e Tibagi, o semáforo existente no local precisou ser retirado para manutenção. No mesmo dia, a Secretaria de Trânsito implantou nova sinalização no local, com placas, cavaletes e cones, para alertar aos motoristas que passam pelo cruzamento.