Em homenagem ao dia dos professores, foram relatadas experiências extraídas com o reinventar das aulas no período de quarentena

publicado em 15/10/2020

Valdinei, Mônica, Josemara, Eliana, Mary e Fernanda relataram experiências extraídas com o reinventar das aulas no período de quarentena (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Hoje é o dia do profissional que aprende para ensinar e ensina para viver, o Dia dos Professores, data que assim como as demais está sendo celebrada em meio à pandemia da Covid-19. Os educadores e profissionais da educação em Votuporanga, precisaram se reinventar nesse momento, mas continuam contribuindo com a criação de novos saberes por meio remoto.

Por mais que não possam estar presentes para acompanhar o exercício de cada aluno, outro método de aprender tem se tornado companheiro no cotidiano da pandemia para estes professores, na escola da vida. Como é o caso do professor Valdinei dos Santos, que leciona na escola municipal Profª Clary Brandão Bertoncini. O momento o fez aprender coisas diferentes e se transformar não só como profissional, mas também como pessoa.

“Durante esse momento aprendi a fazer diferente, e a vida exige isso da gente. Tive que ser pai, dono de casa, professor e cuidador ao mesmo tempo. Tenho um filho de 5 anos e vejo que nossa proximidade ficou muito maior, fiquei mais amigo dos meus alunos e de seus pais. A mudança não vem para piorar e sim melhorar, precisamos ter coragem de querer mudar e aceitar. É necessário buscar meios diferentes para vencermos e nos tornarmos pessoas melhores”, disse.

Fernanda Cristina Blanco, da escola Benedito Israel Duarte, também acredita que a pandemia fez todos olharem para dentro e mudar as prioridades.

“Vejo que a sociedade em si mudou e com a educação não foi diferente. Tivemos que reaprender a usar as novas tecnologias, junto com os alunos e suas famílias. Nada substitui uma sala de aula para o professor, o contato com os alunos, de olhar no olho de cada um, de ver o progresso deles ao vivo. Não há nada melhor para um professor do que isso. Não está sendo fácil, mas, de toda forma, acredito que tudo isso vai passar e logo estaremos juntos novamente”, explicou ela.

Professores como a Mônica Araújo de Souza da educação infantil na escola Profª Helena Buzato Rigo e também do maternal, Josemara Fontenelle Distase da escola Profº. Valter Peresi acreditam no desafio, no poder da educação e principalmente na esperança de dias melhores.

“Agradeço de coração a toda equipe de Votuporanga, todos os professores e gestores da rede municipal de ensino, pois um divide com o outro o que sabe, e isso é muito importante. Agradeço por fazer parte dessa equipe e por aprender cada dia mais com todos. Dessa forma é muito mais fácil seguir em frente”, relatou a Mônica

Além disso, outros fatores como a superação e a união estão se tornando cada vez mais verdadeiros e presentes no dia a dia dos profissionais. A professora de educação física, Eliana Azevedo e Keity Araújo, da escola Profª Vânia Cláudia Guerche Grund, relataram que esse momento foi importante para autoanálise e união de escola e família.

“Estou aprendendo a utilizar novas ferramentas tecnológicas, a conviver com a incerteza, insegurança e com a angústia de não saber de fato se o ensino remoto está sendo significativo para a criança, mas quando eu recebo a devolutiva dos pais, eu me sinto renovada e pronta para continuar superando os desafios”, disse a professora Keity.

Esperança é a corrente que não termina e a professora Glaucia Tassi, da escola Prof. Geyner Rodrigues, acredita que se pode sair desse momento muito mais forte do que quando foi iniciado. “Eu acredito que apesar de todas as adversidades, sairemos desse momento mais fortes, mais empáticos, com muito mais amor pela profissão que temos, enfim, sairemos muito mais professores”, finalizou ela.