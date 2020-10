No início do mês passado, a firma tocada por seu Ademir e seu filho Alessandro Simonato, apresentou uma nova fachada e a ampliação da loja de autopeças

publicado em 03/10/2020

A empresa oferece serviço de oficinas e também peças para Mercedes-Benz, com a ampliação, oferece mais de 9.000 itens diversificados em estoque (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Há 35 anos a Mercediesel atua no mercado de autopeças e mecânica em Votuporanga, tendo como público alvo os caminhões, assim a empresa já se tornou o verdadeiro shopping do caminhoneiro. No início do mês passado, a firma tocada por seu Ademir e seu filho Alessandro Simonato, apresentou uma nova fachada e a ampliação da loja de autopeças.

A loja está situada na avenida Nasser Marão, de frente a rodovia e em específico na saída da cidade. Endereçado neste local desde 1999, o legado da Mercediesel começou muito antes desta data, em janeiro de 1985, em um prédio alugado na rua Pernambuco em esquina com a rua 15 de novembro.

Após dois anos, e o período do plano econômico (1986), seu Ademir conseguiu realizar a compra de um terreno e aos poucos construiu um imóvel e estabeleceu sua oficina na rua Antonio Galera Lopes, no Pozzobon, onde ficou por vinte e dois anos.

Hoje, no atual endereço já se foram longos 21 anos de trabalho, dedicação e companheirismo entre os trabalhadores. Simonato agradece a todos os colaboradores e principalmente as que confiam no trabalho realizado. “Eu tenho que agradecer aos nossos colaboradores, que estão com a gente, para que consigamos continuar a trabalhar e aos clientes, que estão com conosco até hoje”, disse.

A empresa oferece serviço de oficinas e também peças para Mercedes-Benz. Contam com mais de 9.000 itens diversificados em estoque, espaço amplo para realizar a manutenção dos veículos pesados e especializados em manutenção de grandes marcas.

Com o intuito de atender os clientes de forma mais ágil e eficaz, a loja de autopeças se reformulou e conta com a colaboração de três balconistas na loja de peças, dois colaboradores no escritório e 12 funcionários responsáveis pelos serviços de manutenção entre eles mecânicos, auxiliares, soldadores e torneiro mecânico. Liderando toda a equipe com sua experiência está Ademir Simonato.

Seu Ademir, como é conhecido, tem 52 anos de seus 67 atuais, dedicados aos conhecimentos da profissão. Como ajudante de mecânico, na empresa dos Irmãos Marão, onde trabalhou por 14 anos e foi quando começou a trilhar a estrada que estava por vir. “Agradeço ao senhor Nasser Marão e José Marão, que me deu a oportunidade de crescer na vida e depois criar minha família. O início foi ali e depois chegar montar a empresa e dar seguimento nos aprendizados”, explicou.