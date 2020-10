Com a permissão do município para retomada das aulas do Ensino Médio, escolas começam a ser reabertas

publicado em 09/10/2020

Segundo o dirigente regional de ensino, José Aparecido Duran Netto, as escolas passaram por adequações para serem reabertas (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Além das duas escolas que optaram pela reabertura anteontem, mais quatro estão cumprindo as recomendações e adaptando seus espaços conforme as condições exigidas no Plano São Paulo para reabrirem suas portas. A previsão é de que as escolas Esmeralda Sanches da Rocha e Sebastião Almeida de Oliveira já retornem na próxima terça-feira (13), já a escola Uzenir Coelho Zeitune e Enny Tereza Longo poderão retornar até o fim da semana que vem.

Segundo o dirigente regional de ensino, José Aparecido Duran Netto, para que o retorno das escolas com a data prevista pelo Estado e a permissão do município, todas passaram por uma visita da supervisão para verificar as condições de cada uma delas. Por isso, essas quatro escolas abrirão a partir da próxima semana.

“Temos escolas que está passando por reforma, então ela não tem, neste momento, condições de receber o aluno, as condições são de acordo com o Plano São Paulo de retomada da Educação, em relação aos banheiros, lavatórios, as salas, os espaçamentos”, explicou ele.

Além deste quesito, foram realizadas pesquisas pelas instituições de ensino para analisar a adesão dos pais, responsáveis e alunos. “Alguns alunos pediram para retornar, estes tem prioridade para vir à escola. Aí, independente disso, a escola está contatando aquele aluno que não entregou alguma atividade e que a escola não conseguiu dar um respaldo por meio online”, disse.

Já abertas

Este critério foi utilizado pelas escolas Cícero Barbosa Lima Junior e Maria Nívea Costa Pinto Freitas, para o retorno do Ensino Médio. Ambas as escolas contam com a presença de poucos alunos, Maria Nívea, realizou a pesquisa de adesão e 17 alunos demonstraram interesse, deles apenas cinco foram no primeiro dia.

“Todos os pais das escolas que não responderam o questionário na Secretaria Escolar Digital, nossa equipe ligou para eles. Alguns autorizaram seus filhos, porém eles não compareceram e também estão sendo comunicados”, explicou o diretor da escola, Luis Fernando Salustiano Alves.

Já a escola Cícero, como divulgado ontem pelo jornal A Cidade, contou com a presença de 13 alunos do terceiro ano do Ensino Médio, distribuídos em três salas, todos passaram pelo aferimento da temperatura na entrada e como padronizado, o horário das 7h às 10h, além da priorização dos alunos que contam com dificuldade no sistema online.

O protocolo

Ainda segundo o Dirigente, o protocolo de saúde tem sido bem rígido e antes mesmo da abertura, todas as escolas têm que cumprir o exigido sanitariamente. “Uso de máscara para todos os professores e alunos, o Estado está entregando três máscaras por aluno que retorna, álcool em gel, álcool 70 e os termômetros de medição”, contou.