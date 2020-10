Toda a renda arrecadada na promoção será integralmente revertida em doações de leite ao Lar São Vicente de Paula

A população pode ajudar e saborear de diversos doces, pelo valor unitário de R$2,50

Ações para mover a solidariedade neste período de pandemia continuam a se multiplicar, o Lar São Vicente de Paula, que está com sua obra de acolhimento assistencial paralisada, será agraciado com doações de leite pelo LEO Clube de Votuporanga.

Neste sábado (10), a partir das 8h até as 13h o clube estará de frente a Concha Acústica para a realização de um ‘Bazar do Doce’, seguindo todos os protocolos exigidos. A população pode ajudar e saborear de brigadeiros tradicionais a mais gourmetizados com leite ninho e nutella, pelo preço unitário de R$ 2,50.