O candidato a prefeito pelo Podemos foi o segundo a ser sabatinado pelo Grupo Cidade e abordou diversos temas

publicado em 08/10/2020

João Garcia fez questão de frisar que não é apoiado pelo prefeito João Dado durante a entrevista (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brContinuando com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga, João Garcia (Podemos) esteve ontem nos estúdios da rádio Cidade FM, onde foi sabatinado pela equipe de jornalismo do Grupo Cidade. Respondendo às perguntas da bancada, dos ouvintes e dos próprios adversários, o candidato disse que não é apoiado pelo atual prefeito João Dado (PSD), que é o único com independência política a disputar as eleições a apresentou propostas para os mais variados setores do município.Assim como o primeiro entrevistado, Hery Kattwinkell, João Garcia abriu a entrevista respondendo o porquê quer ser prefeito de Votuporanga. Segundo ele, a decisão se deu após um chamado da população.“Acredito que o meu currículo que vocês apresentaram agora, associado a somatória dos pedidos dos votuporanguenses e os incentivos para que possamos fazer um debate democrático de ideias e propostas na nossa cidade, nos credencia para que possamos galgar a candidatura e a possível vitória no ano de 2020 como candidato a prefeito de nossa querida Votuporanga”, disse.O candidato respondeu ainda a perguntas sobre o seu Plano de Governo, como a ideia de promover mudanças no transporte coletivo, visando que a frota seja composta por veículos climatizados. Segundo ele a proposta não é utópica tendo em vista o aumento da demanda previsto para os próximos anos.“A nossa cidade se expandiu. No último Plano Diretor, para os próximos dez anos, nós tivemos 33 habitantes para cada hectare quadrado. Já no Plano Diretor deste ano está previsto 17 habitantes por hectare quadrado, o que mostra que a cidade está bem ampla e por isso precisa de um transporte coletivo eficiente e o calor dos últimos tempos mostrou que não é artigo de luxo e vamos garantir alguns atrativos para que as empresas venham participar das licitações e os nossos munícipes sejam atendidos de forma decente e de qualidade”, explicou o candidato.Quando questionado sobre o apoio declarado pelo atual prefeito, João Dado, a sua candidatura, João Garcia negou e disse que o apoio do PSD, sigla de Dado, foi definido a nível nacional e apenas acatado pelo diretório municipal de seu partido.“Quero deixar bem claro sobre a minha independência política. Eu sou o candidato que tem total imparcialidade e independência política da nossa cidade. Eu não questiono apoios. Votuporanga precisa e tem a necessidade de escolher um prefeito e não os apoiadores, pois quem governa é o prefeito e não os apoiadores. O partido dele fez uma composição nacional e aqui no município nós respeitamos. Garanto a você que a administração do governo João Dado, com os seus pares, não está apoiando a candidatura de João Garcia”, afirmou.Questionado então sobre sua avaliação da administração do atual prefeito, o candidato disse que ela deixou a desejar em alguns aspectos, principalmente na comunicação com a população.“Ele, como pessoa, acredito que fez uma boa gestão, porém, ele deixou a desejar do ponto de vista de estar em campo, dialogando com as pessoas e ponderando sem agressividade e autoritarismo para que nossa cidade pudesse absorver tudo isso que estamos passando e vamos enfrentar doravante também. Acho que faltou um pouco mais de comunicação do Executivo para com o cidadão votuporanguense”, completou.