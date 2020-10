O Sabatinado do dia foi o vereador Izaque Caldeira (Cidadania), que este ano disputa a Prefeitura de Valentim Gentil

publicado em 23/10/2020

Izaque Caldeira foi o segundo candidato de Valentim Gentil a ser sabatinado pela equipe de jornalismo do Grupo Cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Firme no propósito de despertar no eleitor para o compromisso cívico do voto, o Grupo Cidade deu seguimento ontem à série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. O Sabatinado do dia foi o vereador Izaque Caldeira (Cidadania), que este ano disputa a Prefeitura de Valentim Gentil.

Izaqueda Rocha Caldeira, tem 53 anos e está no pleito com o também vereador John Robson Ferreira Diog, mais conhecido como John do Nicoto. Ambos exercem seu segundo mandato na Câmara Municipal.

O prefeiturável é nascido e criado em Valentim Gentil, casado há 30 anos com Silene Pereira Caldeira, empresária no ramo de lingerie, com quem teve dois filhos: a Letícia, que é enfermeira e o Paulo. Ele também é avô dos pequenos Ana Maria, de 4 anos, e Ilson Donizete, 2 anos.

Respondendo a tradicional pergunta da bancada, Izaque afirmou que quer ser prefeito de Valentim Gentil por se sentir preparado para o cargo. “Passamos por dois mandatos de vereadores, na Câmara Municipal, eu juntamente com meu candidato a vice-prefeito John do Nicoto e queremos fazer o melhor para Valentim Gentil, para nossa população”, disse o candidato.

Respondendo as perguntas da bancada, Caldeira falou sobre algumas de suas propostas para as áreas de Saúde e Educação, como os de reestruturação do plano de carreira do magistérioe pagamento do Piso Nacional dos Professores para todos os nívei, bem como sobre a implantação do serviço de radiologia e ortopedia, não sendo mais necessário encaminhar pacientes para Votuporanga para realizar procedimentos de baixa complexidade. Para ele tratam-se de propostas viáveis, com uma boa gestão.

“Dá para fazer sim com os professores e todos da área da Educação. Sobre a Saúde esse é um dos nossos planos para adiantar e melhor atender a nossa população. Inclusive, no passado, já até adquiriram um equipamento de Raio-X, e está abandonado lá em Valentim Gentil, então é só implantar, arrumar uma sala adequada, pagar um profissional. Vamos fazer isso”, disse ele.

Para a geração de emprego Izaque disse que irá investir em um Parque Industrial para atrair mais grandes empresas, porém, irá focar em uma incubadora para abrigar os pequenos e microempreendedores da cidade, que, atualmente, geram muitos empregos na cidade, segundo ele.

“Temos muitos empreendedores hoje em Valentim Gentil que trabalham no fundo do quintal e queremos fazer isso para estar favorecendo eles e gerando mais empregos para a nossa cidade”, completou.

Sobre a área de Segurança, que tem recebido diversas críticas nos últimos tempos em razão de recentes casos de brigas violentas que acabaram com pessoas esfaqueadas, Izaque Caldeira disse que irá criar uma Guarda Municipal e instalar câmeras de vigilância na cidade. Questionado sobre a viabilidade, principalmente em relação à Guarda, que nem Votuporanga conseguiu implantar ainda, o candidato disse que é possível.

“Já tem ali uma Guarda Municipal que anda desarmada, mas eu creio que sim, tem como sim e aumentar ali também o efetivo da Polícia Militar para estar ajudando também. Vamos também implantar câmeras nas entradas da cidade”, disse.

Respondendo a pergunta de um ouvinte, o candidato do Cidadania disse ainda que irá solicitar junto ao ministério da saúde a implantação de uma basedo Samu na cidade, priorizando o rápido atendimento avítimas de acidentes e de outras emergências clínicas.

Adversários

Encerrando a entrevista Izaque Caldeira ainda respondeu as perguntas formuladas por seus adversários. A primeira veio do atual prefeito e candidato à reeleição, Adilson Segura (PSDB). O tucano questionou seu oponente sobre se ele pretende criar gratificações e cargos comissionados na Prefeitura, mesmo depois de ter sido crítico delas enquanto vereador.

“Sou contra a criar cargos de salários altos. Se o senhor cortar as despesas das terceirizações a gente tem como sim valorizar os profissionais que trabalham ali, os braçais, o pessoal da saúde. É uma vergonha, por exemplo, o projeto da coleta de lixo, é um absurdo, ele colocou lá ainda cedendo os veículos da Prefeitura. A gente vai cortar aqueles salários altíssimos que o prefeito tem, que a gente sabe que tem até funcionário fantasma no nosso município e isso vamos cortar”, alfinetou.

Tell da Ong (Avante) e Sérgio Ladeira (PL) perguntaram sobre suas propostas para área de habitação e o atual vereador disse que essa será uma de suas prioridades se for eleito. “Não temos compromisso com dono de construtora. Quando começou uma construtora em Valentim Gentil não se fez mais casas populares e essa será uma de nossas maiores prioridades, pois nosso povo está pagando muito caro no aluguel”, afirmou.