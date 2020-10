Seba perguntou sobre voto de Hery a favor do fim do 14º e João sobre sua personalidade explosiva

publicado em 07/10/2020

As respostas foram dadas ao vivo durante entrevista ao Grupo Cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Ainda durante a entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação, o candidato a prefeito de Votuporanga, Hery Kattwinkell respondeu a perguntas enviadas por seus adversários, João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB), assim como eles também responderão aos questionamentos do advogado em suas respectivas entrevistas.

O candidato do Podemos fez a seguinte pergunta: “o que você tem a dizer para a população sobre os ataques que tem sofrido referente a sua personalidade, que julgam ser explosivo, desequilibrado em algumas atitudes e também a respeito da sua imaturidade para exercer um cargo de tamanha importância”?

Kattwinkell respondeu: “Na verdade nós temos esse ímpeto de fiscalização, de questionamento. Tem uma frase que eu sempre exemplifico, ‘eu prefiro a Pedro, que era explosivo e amava a Cristo do que Judas que falava calmo e traiu seu povo’. Eles não têm como falar que a gente é corrupto, que causamos danos ao erário, então precisam inventar alguma coisa. Votuporanga hoje não precisa de alguém com experiência, nós tivemos agora um prefeito com 30 anos de experiência e como virou a cidade. Nós precisamos de pessoas com coragem, com personalidade forte para fazer o que é preciso”.

Já o candidato tucano perguntou: “em janeiro de 2017, como vereador e líder de governo do prefeito Dado na Câmara, o senhor votou a favor e defendeu o projeto do prefeito Dado que acabou com o 14º salário para todos os funcionários públicos municipais. O senhor acha que essa foi uma medida justa? O senhor e o prefeito Dado acertaram nesta decisão”?