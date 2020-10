Recursos públicos que geraram polêmica nos últimos tempos serão utilizados para custear a campanha dos três candidatos da cidade

Os três candidatos a prefeito de Votuporanga confirmaram que irão utilizar os recursos do Fundo Eleitoral (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAlvo de diversas críticas e polêmica nos últimos tempos o FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), conhecido popularmente como “Fundão Eleitoral”, ainda não chegou em Votuporanga, mas os três candidatos Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB), já afirmaram que devem receber os recursos e vão os utilizar em suas campanhas. O limite para gastos legais dos três prefeituráveis é de R$ 450.308,46.Desde que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, em 2015, vedar as doações eleitorais por empresas, o financiamento de campanha no Brasil passou a ser feito preponderantemente com recursos públicos, por meio do Fundo Eleitoral que, este ano, foi “abastecido” pelo Congresso Nacional com R$ 2,03 bilhões em recursos públicos, o que gerou muita polêmica, em especial em razão da pandemia do coronavírus.Antes disso, no entanto, o tema ganhou repercussão nacional nas eleições presidenciais de 2018, quando os candidatos do Partido Novo e o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, abriram mão de suas “cotas” do benefício.Em Votuporanga o jornalquestionou os três candidatos sobre a utilização ou não dos recursos públicos em suas campanhas eleitorais. Os três confirmaram que devem receber recursos de seus partidos e irão utiliza-los na disputa.De acordo com a assessoria de Hery Kattwinkel (PTB), cerca de R$ 12 mil devem ser injetados em sua campanha por meio do fundo. O dinheiro, no entanto, conforme sua prestação de contas, ainda não chegou. Na conta eleitoral do candidato, conforme o site do TSE, entrou apenas a doação de R$ 1 mil, dinheiro que veio do próprio candidato.Já João Garcia (Podemos) disse, por meio de sua assessoria, que também deve receber dinheiro do partido e que as siglas da coligação também devem colaborar, porém ainda não há um valor definido. A conta do candidato já recebeu uma doação de R$ 10 mil vinda dele mesmo.Jorge Seba (PSDB), por sua vez, também não recebeu sua parte do fundo, mas, conforme seus assessores, se receber vai utilizar, seguindo a Legislação. Em sua conta de campanha, até agora, houve apenas uma doação de R$ 15 mil feita por meio de um depósito de Antonio Carlos Haddad.Os números podem mudar conforme os candidatos abasteçam o site com a prestação de contas à Justiça Eleitoral.