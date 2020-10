Jorge Seba apimentou a pergunta para João Garcia e recebeu a resposta tão quente quanto

publicado em 08/10/2020

Franclin Duarte

Finalizando sua entrevista ao Grupo Cidade, o candidato a prefeito de Votuporanga, João Garcia (Podemos) respondeu a perguntas enviadas por seus adversários, Hery Kattwinkell (PTB) e Jorge Seba (PSDB). E como era de se esperar, a resposta mais áspera foi para o candidato tucano, que também fez a pergunta mais apimentada.

A primeira pergunta foi feita por Hery, que questionou o seguinte: “Nas eleições de 2016 você foi oposição a João Dado e inclusive teceu algumas críticas ao então candidato e nas eleições de 2020 você aparece com o apoio de João Dado, prefeito atual. O que houve de lá para cá para essa mudança de decisão e no meio do caminho houve algum tipo de traição e de quem”?

João Garcia respondeu dizendo: “Realmente nós fomos adversários em 2016, inclusive na época eu disse aqui na rádio que as propostas dele eram inviáveis, pois eu realmente sabia que aquilo não condizia com a realidade, pois eu sou muito pé no chão. Nas eleições desse ano nós temos o apoio do partido do prefeito, o PSD. O prefeito está aí na administração dele e eu não sei quem que ele apoia ou não como prefeito, acredito que ele deve apoiar o mesmo grupo que aí está, até porque os secretários atuais estão praticando algumas reuniões para o Seba, até porque o candidato do PSDB foi secretário desse governo por três anos e meio, a proximidade deles é tamanha e disso não tem jeito de fugir”.

Jorge Seba por sua vez perguntou foi mais agressivo e disparou: “João, você foi muito tempo militante do PT e até foi conhecido como João do PT. Você se orgulha de ter sido do PT?”